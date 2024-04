Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,56 Prozent stärker bei 5 111,72 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,400 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,264 Prozent höher bei 5 096,86 Punkten in den Handel, nach 5 083,42 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 114,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 094,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 894,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 512,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 315,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,27 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 114,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,87 Prozent auf 53,92 EUR), Eni (+ 1,65 Prozent auf 14,88 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,97 Prozent auf 3,39 EUR), Infineon (+ 0,63 Prozent auf 31,72 EUR) und Allianz (+ 0,61 Prozent auf 279,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-1,73 Prozent auf 6,09 EUR), Stellantis (-1,40 Prozent auf 26,03 EUR), Deutsche Börse (-0,45 Prozent auf 188,80 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 106,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,28 Prozent auf 122,50 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 432 963 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 415,904 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,98 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at