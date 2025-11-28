Deutsche Börse Aktie
|231,50EUR
|5,50EUR
|2,43%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich des Übernahmeinteresses am Fondsvertriebsspezialisten Allfunds mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften dies relativ neutral sehen, schrieb Michael Werner am Freitag. Er findet gut, dass der Börsenbetreiber damit nicht diversifiziere und der Preis auf Höhe der Bewertung der SimCorp-Übernahme liege. Negativ wertet er, dass die Aktienrückkäufe und damit die Erträge der Anleger dadurch kurzfristig sinken dürften./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
229,70 €
|
Abst. Kursziel*:
8,84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
231,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|231,10
|2,26%
