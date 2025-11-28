Deutsche Börse Aktie

230,00EUR 4,00EUR 1,77%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

28.11.2025 10:23:38

Deutsche Börse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei positiv, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem Fondsvertriebs-Spezialisten würden die Eschborner zu einem vernünftigen Kaufpreis ein wachstums- und margenträchtiges Geschäftsfeld stärken./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
229,40 € 		Abst. Kursziel*:
26,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
230,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,52%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

