FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei positiv, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem Fondsvertriebs-Spezialisten würden die Eschborner zu einem vernünftigen Kaufpreis ein wachstums- und margenträchtiges Geschäftsfeld stärken./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
