Deutsche Börse Aktie
|208,80EUR
|-2,30EUR
|-1,09%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 235 auf 228 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachgang des dritten Quartals sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber. Außerdem ließ er veröffentlichte Handelsstatistiken für Oktober einfließen. Leicht sinkende Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 begründete er mit gesenkten Wachstumserwartungen im Segment Trading & Clearing und den Annahmen für die Nettozinserträge./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
228,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
209,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,04%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
208,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,20%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17:59
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|20:39
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|20:39
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|20:39
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|208,80
|-1,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:00
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:39
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:54
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|18:44
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|18:42
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|18:41
|E.ON Halten
|DZ BANK
|18:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:28
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16:29
|K+S Halten
|DZ BANK
|16:20
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|16:04
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|15:45
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|15:18
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:18
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:18
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:53
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:36
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|11:31
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:19
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:18
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:03
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:36
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|10:34
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG