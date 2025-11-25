Deutsche Börse Aktie
|216,20EUR
|0,50EUR
|0,23%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
215,90 €
|
Abst. Kursziel*:
34,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
216,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,14%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
24.11.25
|DAX aktuell: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|07:45
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|216,20
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|08:04
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:45
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:40
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|ams buy
|Baader Bank
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.