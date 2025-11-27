Deutsche Börse Aktie

225,90EUR 4,90EUR 2,22%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

27.11.2025 19:37:42

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar zu der bisherigen Strategie des Börsenbetreibers passen, werfe aber auch Fragen auf, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei unklar, wie hoch das Potenzial für Kostensynergien sei, und es sei fraglich, ob es auch Umsatzsynergien gebe./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
225,60 € 		Abst. Kursziel*:
1,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
225,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,93%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

