Freundlicher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,49 Prozent höher bei 4 119,07 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 4 064,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 058,75 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 119,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 064,53 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 078,15 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.10.2023, einen Stand von 3 843,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 864,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,662 Prozent nach oben. Bei 4 124,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 6,56 Prozent auf 159,16 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 166,98 EUR), Glencore (+ 2,90) Prozent auf 4,17 GBP), Rio Tinto (+ 1,76 Prozent auf 55,05 GBP) und UBS (+ 1,51 Prozent auf 25,50 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Reckitt Benckiser (-0,81 Prozent auf 55,05 GBP), Nestlé (-0,19 Prozent auf 95,72 CHF), Unilever (-0,19 Prozent auf 37,28 GBP), Novartis (-0,15 Prozent auf 93,36 CHF) und GSK (-0,10 Prozent auf 15,53 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 226 544 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 434,614 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

