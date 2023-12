Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich stärker

Letztendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 4 075,12 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,210 Prozent stärker bei 4 083,31 Punkten, nach 4 074,77 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 052,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 125,65 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,182 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 916,73 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 14.09.2023, den Wert von 4 012,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, lag der STOXX 50 bei 3 806,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 125,65 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 4,64 Prozent auf 4,54 GBP), Richemont (+ 4,11 Prozent auf 124,25 CHF), UBS (+ 3,76 Prozent auf 25,95 CHF), BAT (+ 3,15 Prozent auf 23,61 GBP) und Rio Tinto (+ 2,86 Prozent auf 56,53 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-5,71 Prozent auf 376,60 EUR), Deutsche Telekom (-3,61 Prozent auf 21,74 EUR), RELX (-3,34 Prozent auf 30,63 GBP), SAP SE (-2,70 Prozent auf 142,54 EUR) und Roche (-2,67 Prozent auf 245,90 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 064 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 395,429 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,86 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

