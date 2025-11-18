PNE Aktie
18.11.2025 09:29:37
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,36 Prozent auf 3 429,36 Punkte zurück. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,101 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,767 Prozent tiefer bei 3 450,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 450,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 428,77 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 656,37 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 775,71 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 3 333,56 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 verlor der Index bereits um 0,211 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PNE (+ 1,14 Prozent auf 10,64 EUR), Nagarro SE (-0,40 Prozent auf 62,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,10 EUR), QIAGEN (-0,54 Prozent auf 37,95 EUR) und IONOS (-0,57 Prozent auf 26,05 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-3,26 Prozent auf 31,48 EUR), AIXTRON SE (-2,42 Prozent auf 16,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,42 Prozent auf 40,40 EUR), JENOPTIK (-2,39 Prozent auf 19,23 EUR) und HENSOLDT (-2,35 Prozent auf 81,00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 320 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 240,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
