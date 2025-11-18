PNE Aktie

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
TecDAX-Kursverlauf 18.11.2025 09:29:37

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,36 Prozent auf 3 429,36 Punkte zurück. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,101 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,767 Prozent tiefer bei 3 450,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 450,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 428,77 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 656,37 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 775,71 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 3 333,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 verlor der Index bereits um 0,211 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PNE (+ 1,14 Prozent auf 10,64 EUR), Nagarro SE (-0,40 Prozent auf 62,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,10 EUR), QIAGEN (-0,54 Prozent auf 37,95 EUR) und IONOS (-0,57 Prozent auf 26,05 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-3,26 Prozent auf 31,48 EUR), AIXTRON SE (-2,42 Prozent auf 16,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,42 Prozent auf 40,40 EUR), JENOPTIK (-2,39 Prozent auf 19,23 EUR) und HENSOLDT (-2,35 Prozent auf 81,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 320 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 240,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AGmehr Nachrichten

Analysen zu PNE AGmehr Analysen

18.08.25 PNE Buy Warburg Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
24.02.25 PNE Buy Warburg Research
19.02.25 PNE Buy Warburg Research
04.12.24 PNE Buy Warburg Research
