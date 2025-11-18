Siemens Energy Aktie
|LUS-DAX im Fokus
|
18.11.2025 09:29:38
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart leichter
Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 23 250,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 23 306,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 140,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 347,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19 134,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,46 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 203,80 EUR), EON SE (-0,36 Prozent auf 15,24 EUR), Symrise (-0,40 Prozent auf 70,48 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,10 EUR) und QIAGEN (-0,54 Prozent auf 37,95 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 29,88 EUR), Siemens Energy (-2,89 Prozent auf 110,95 EUR), Zalando (-2,39 Prozent auf 21,64 EUR), Infineon (-2,30 Prozent auf 33,59 EUR) und Daimler Truck (-2,23 Prozent auf 34,12 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 626 721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
