Siemens Energy Aktie

LUS-DAX im Fokus 18.11.2025 09:29:38

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart leichter

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 23 250,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 23 306,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 140,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 347,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19 134,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,46 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 203,80 EUR), EON SE (-0,36 Prozent auf 15,24 EUR), Symrise (-0,40 Prozent auf 70,48 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,10 EUR) und QIAGEN (-0,54 Prozent auf 37,95 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 29,88 EUR), Siemens Energy (-2,89 Prozent auf 110,95 EUR), Zalando (-2,39 Prozent auf 21,64 EUR), Infineon (-2,30 Prozent auf 33,59 EUR) und Daimler Truck (-2,23 Prozent auf 34,12 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 626 721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

BASF 42,09 -0,66% BASF
Bayer 27,29 -1,87% Bayer
Daimler Truck 33,91 -1,60% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 29,69 -2,19% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 204,20 0,79% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,82 -1,25% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,10 -1,05% E.ON SE
Infineon AG 33,53 -1,84% Infineon AG
QIAGEN N.V. 37,88 -0,17% QIAGEN N.V.
SAP SE 205,80 0,07% SAP SE
Siemens Energy AG 110,05 -2,52% Siemens Energy AG
Symrise AG 70,18 -0,28% Symrise AG
Zalando 22,30 1,23% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 310,50 -0,62%

