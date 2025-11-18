SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

DAX-Entwicklung 18.11.2025 09:29:38

DAX aktuell: DAX liegt zum Start im Minus

So bewegt sich der DAX morgens.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,39 Prozent tiefer bei 23 262,74 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,059 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,49 Prozent auf 23 238,33 Punkte an der Kurstafel, nach 23 590,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 227,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 309,30 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 23 830,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 314,77 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 189,19 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,17 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 203,80 EUR), EON SE (-0,36 Prozent auf 15,24 EUR), Symrise (-0,40 Prozent auf 70,48 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,10 EUR) und QIAGEN (-0,54 Prozent auf 37,95 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 29,88 EUR), Siemens Energy (-2,89 Prozent auf 110,95 EUR), Zalando (-2,39 Prozent auf 21,64 EUR), Infineon (-2,30 Prozent auf 33,59 EUR) und Daimler Truck (-2,23 Prozent auf 34,12 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 626 721 Aktien gehandelt. Mit 240,356 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Bayer-Aktie hat mit 5,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

