Euro STOXX 50-Marktbericht
|
18.11.2025 09:29:38
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus
Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 5 562,37 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,535 Prozent leichter bei 5 610,75 Punkten, nach 5 640,94 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 561,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 610,75 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 607,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 434,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 790,33 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 203,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,10 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 42,30 EUR), Rheinmetall (-0,73 Prozent auf 1 710,50 EUR) und Enel (-0,77 Prozent auf 9,02 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 29,88 EUR), Siemens Energy (-2,89 Prozent auf 110,95 EUR), Infineon (-2,30 Prozent auf 33,59 EUR), Bayer (-2,13 Prozent auf 27,35 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,00 Prozent auf 5,58 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 626 721 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,802 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
