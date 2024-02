Freundlicher Handel in Europa: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent auf 4 258,87 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,169 Prozent auf 4 245,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 238,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 245,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 260,36 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,925 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 072,50 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 3 903,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 943,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 4,08 Prozent. Bei 4 260,36 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 2,74 Prozent auf 4,02 GBP), Rio Tinto (+ 2,48 Prozent auf 54,60 GBP), Bayer (+ 1,35 Prozent auf 28,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,29 Prozent auf 67,71 EUR) und BP (+ 1,15 Prozent auf 4,74 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-0,53 Prozent auf 97,59 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 87,62 CHF), GSK (-0,37 Prozent auf 16,57 GBP), SAP SE (-0,04 Prozent auf 164,32 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,11 Prozent auf 57,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 662 434 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 506,430 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 10,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at