Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag klettert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 18 870,34 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,837 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 18 874,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 869,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 832,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 890,78 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,517 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, wies der DAX einen Wert von 17 766,23 Punkten auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 16.02.2024, mit 17 117,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der DAX einen Stand von 15 897,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 12,53 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 0,96 Prozent auf 25,25 EUR), Bayer (+ 0,95 Prozent auf 29,61 EUR), Hannover Rück (+ 0,80 Prozent auf 226,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,67 Prozent auf 449,00 EUR) und SAP SE (+ 0,57 Prozent auf 177,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BMW (-5,58 Prozent auf 97,16 EUR), Daimler Truck (-3,24 Prozent auf 39,77 EUR), Sartorius vz (-1,78 Prozent auf 287,70 EUR), Siemens (-1,63 Prozent auf 184,64 EUR) und Deutsche Bank (-1,07 Prozent auf 15,88 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 648 510 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,891 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at