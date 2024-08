Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 25 108,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 245,936 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,088 Prozent höher bei 24 988,98 Punkten in den Handel, nach 24 967,01 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 109,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 975,96 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 25 298,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, lag der MDAX bei 27 193,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 304,11 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,45 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 476,10 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 6,18 Prozent auf 24,39 EUR), EVOTEC SE (+ 4,00 Prozent auf 5,72 EUR), TRATON (+ 3,53 Prozent auf 29,35 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,13 Prozent auf 88,04 EUR) und Nordex (+ 2,13 Prozent auf 13,92 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,33 Prozent auf 126,00 EUR), AIXTRON SE (-1,60 Prozent auf 17,24 EUR), Nemetschek SE (-1,04 Prozent auf 90,55 EUR), HENSOLDT (-0,84 Prozent auf 33,18 EUR) und JENOPTIK (-0,64 Prozent auf 27,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 056 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,548 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at