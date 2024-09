Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,19 Prozent auf 26 096,75 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 252,006 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,800 Prozent fester bei 25 996,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 790,13 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 994,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 130,63 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 2,23 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 24 955,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 471,75 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 26 904,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,76 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 3,21 Prozent auf 30,55 EUR), HUGO BOSS (+ 3,00 Prozent auf 37,73 EUR), thyssenkrupp (+ 2,75 Prozent auf 3,14 EUR), JENOPTIK (+ 2,62 Prozent auf 27,40 EUR) und KION GROUP (+ 2,60 Prozent auf 33,59 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil WACKER CHEMIE (-0,48 Prozent auf 82,40 EUR), ENCAVIS (+ 0,00 Prozent auf 17,07 EUR), HELLA GmbH (+ 0,11 Prozent auf 89,50 EUR), freenet (+ 0,22 Prozent auf 26,86 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,33 Prozent auf 46,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 718 150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 19,458 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,44 erwartet. Mit 14,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at