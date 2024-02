Freundlicher Handel in London: FTSE 100 im Aufwind

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Montag.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 7 719,46 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,399 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 711,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7 711,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 692,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 720,79 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 461,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, mit 7 504,25 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Stand von 8 004,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,027 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 2,99 Prozent auf 103,96 GBP), Vodafone Group (+ 2,10 Prozent auf 0,67 GBP), Rolls-Royce (+ 1,95 Prozent auf 3,30 GBP), Segro (+ 1,37 Prozent auf 8,61 GBP) und SSE (+ 1,28 Prozent auf 16,16 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Centrica (-3,52 Prozent auf 1,34 GBP), Ocado Group (-2,50 Prozent auf 5,23 GBP), Rentokil Initial (-2,10 Prozent auf 4,19 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,73 Prozent auf 7,94 GBP) und Fresnillo (-1,66 Prozent auf 4,79 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 14 814 467 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,600 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,89 Prozent bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

