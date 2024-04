Freundlicher Handel in London: FTSE 100 mittags im Plus

Wenig Veränderung ist am Montagmittag in London zu beobachten.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 7 919,26 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 911,16 Punkten, nach 7 911,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 887,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 922,93 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 659,74 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, lag der FTSE 100 bei 7 694,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 741,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,56 Prozent nach oben. Bei 8 015,63 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Entain (+ 5,20 Prozent auf 8,25 GBP), easyJet (+ 2,90 Prozent auf 5,75 GBP), Rio Tinto (+ 2,46 Prozent auf 50,97 GBP), Pershing Square (+ 1,98 Prozent auf 40,59 GBP) und Anglo American (+ 1,68 Prozent auf 21,23 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Ocado Group (-2,29 Prozent auf 3,71 GBP), Sage (-2,17 Prozent auf 12,20 GBP), Marks Spencer (-2,01 Prozent auf 2,56 GBP), Rightmove (-1,65 Prozent auf 5,36 GBP) und Severn Trent (-1,44 Prozent auf 23,93 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 32 620 855 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,976 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

