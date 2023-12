Freundlicher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent höher bei 16 773,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,027 Prozent auf 16 734,25 Punkte an der Kurstafel, nach 16 729,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16 733,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 800,45 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 837,99 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2023, einen Stand von 15 191,23 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 19.12.2022, bei 11 084,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 54,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 16 800,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 5,81 Prozent auf 131,24 USD), Illumina (+ 4,75 Prozent auf 135,23 USD), eBay (+ 3,26 Prozent auf 43,91 USD), Moderna (+ 2,95 Prozent auf 87,94 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2,55 Prozent auf 12,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil NVIDIA (-1,59 Prozent auf 492,80 USD), The Kraft Heinz Company (-1,25 Prozent auf 36,25 USD), Datadog A (-0,89 Prozent auf 122,17 USD), CrowdStrike (-0,85 Prozent auf 257,60 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-0,84 Prozent auf 401,24 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 681 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,811 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at