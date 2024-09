Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt am Mittag

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 7 457,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,246 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,087 Prozent auf 7 441,56 Punkte an der Kurstafel, nach 7 435,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 438,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 486,56 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,09 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 7 275,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 708,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, stand der CAC 40 noch bei 7 222,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,975 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 80 656 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 303,224 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

