Freundlicher Handel in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Nachmittag steigen

Der ATX Prime befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:49 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 1 809,69 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 800,86 Zählern und damit 0,004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 800,78 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 809,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 799,91 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,89 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.05.2024, den Stand von 1 883,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 732,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 591,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,58 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,39 Prozent auf 21,86 EUR), voestalpine (+ 1,12 Prozent auf 25,18 EUR), OMV (+ 0,92 Prozent auf 39,50 EUR), Semperit (+ 0,88 Prozent auf 11,52 EUR) und Lenzing (+ 0,59 Prozent auf 33,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,68 Prozent auf 8,82 EUR), Polytec (-0,58 Prozent auf 3,43 EUR), Addiko Bank (-0,50 Prozent auf 19,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 30,15 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 71 171 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,334 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent an der Spitze im Index.

