Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

So bewegt sich der SLI am Montagmorgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,20 Prozent höher bei 1 859,61 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,264 Prozent fester bei 1 860,79 Punkten, nach 1 855,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 860,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 858,86 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 1 923,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 820,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 782,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,45 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ams (+ 3,14 Prozent auf 1,07 CHF), UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,35 CHF), Partners Group (+ 0,71 Prozent auf 1 203,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,70 Prozent auf 244,50 CHF) und Holcim (+ 0,66 Prozent auf 79,62 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Novartis (-0,70 Prozent auf 88,87 CHF), Lonza (-0,53 Prozent auf 525,00 CHF), SGS SA (-0,43 Prozent auf 82,78 CHF), Temenos (-0,43 Prozent auf 57,50 CHF) und Logitech (-0,28 Prozent auf 72,46 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 156 066 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,043 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at