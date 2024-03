Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

Am Dienstag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,52 Prozent auf 1 916,21 Punkte nach oben. In den Handel ging der SLI 0,410 Prozent fester bei 1 914,14 Punkten, nach 1 906,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 917,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 903,69 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 811,23 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, bei 1 762,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der SLI bei 1 715,62 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,66 Prozent zu. Bei 1 917,20 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 2,21 Prozent auf 1,18 CHF), UBS (+ 1,92 Prozent auf 27,63 CHF), Holcim (+ 1,83 Prozent auf 76,66 CHF), Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 285,50 CHF) und Logitech (+ 1,41 Prozent auf 80,42 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Novartis (-1,35 Prozent auf 87,60 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 11 070,00 CHF), SGS SA (+ 0,00 Prozent auf 87,16 CHF), Sandoz (+ 0,00 Prozent auf 27,84 CHF) und Nestlé (+ 0,09 Prozent auf 94,07 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 7 323 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 256,120 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

