Freundlicher Handel in Zürich: SLI beginnt Handel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Am Mittwoch springt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,50 Prozent auf 1 785,52 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 1 776,78 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 776,68 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 785,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 774,80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, einen Stand von 1 720,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der SLI bei 1 682,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der SLI einen Wert von 1 681,07 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 2,90 Prozent auf 251,60 CHF), Novartis (+ 2,73 Prozent auf 87,19 CHF), Nestlé (+ 2,06 Prozent auf 99,52 CHF), Swisscom (+ 1,94 Prozent auf 515,80 CHF) und Julius Bär (+ 1,68 Prozent auf 47,94 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-3,13 Prozent auf 408,30 CHF), Partners Group (-2,18 Prozent auf 1 186,50 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 267,90 CHF), Geberit (-1,37 Prozent auf 531,60 CHF) und Givaudan (-1,21 Prozent auf 3 442,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 763 772 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,866 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at