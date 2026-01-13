RENK Aktie

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

MDAX-Performance im Blick 13.01.2026 15:59:12

Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX

Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX

Der MDAX wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 32 324,78 Punkte zu. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 379,790 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,195 Prozent auf 32 383,56 Punkte an der Kurstafel, nach 32 320,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 383,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 035,89 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 447,59 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 25 042,10 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,37 Prozent auf 96,80 EUR), FUCHS SE VZ (+ 4,02 Prozent auf 39,86 EUR), Aurubis (+ 3,98 Prozent auf 141,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,63 Prozent auf 68,20 EUR) und Delivery Hero (+ 2,61 Prozent auf 25,17 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil freenet (-2,17 Prozent auf 28,84 EUR), Fraport (-2,17 Prozent auf 72,10 EUR), AUMOVIO (-2,15 Prozent auf 45,56 EUR), RENK (-1,50 Prozent auf 65,23 EUR) und TRATON (-1,34 Prozent auf 31,00 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 859 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Start der Berichtssaison: US-Börsen zum Handelsende rot -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigte sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
