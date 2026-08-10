HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die vom Rüstungsgeschäft untermauerte Anlagestory sei intakt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie werde sowohl von den Zielvorgaben des Getriebeherstellers als auch von den Auftragsbüchern gestützt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.