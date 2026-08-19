RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
18.08.2026 22:27:05
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. David H Perry hob in einer Analyse vom Dienstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie aufgrund des für 2026 aufgestockten Ausblicks und der Akquisition von David Brown Defence an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 21:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50,15 €
|
Abst. Kursziel*:
49,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,03%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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