RENK Aktie
|51,60EUR
|1,38EUR
|2,75%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht habe das Vertrauen der Anleger in die Jahresziele und die mittelfristigen Ambitionen gestärkt, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,80 €
|
Abst. Kursziel*:
40,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,47%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
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17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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15:58
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09:28
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.08.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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11.08.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
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10.08.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
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07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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|RENK-Aktie steigt kräftig: RENK mit starkem Auftragseingang und stabiler Geschäftsentwicklung (dpa-AFX)
Analysen zu RENK
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|51,60
|2,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research