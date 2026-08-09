RENK Aktie
|50,65EUR
|-0,43EUR
|-0,84%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Renk mit einem fairen Aktienwert von 64 Euro auf "Kaufen" belassen. Ein dynamischer Auftragseingang habe die Berechenbarkeit und das künftige Wachstum des Rüstungsunternehmens gestärkt, schrieb Holger Schmidt am Freitag in seiner Nachbetrachtung zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Kaufen
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
52,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
50,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|RENK-Aktie steigt kräftig: RENK mit starkem Auftragseingang und stabiler Geschäftsentwicklung (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ROUNDUP: Renk erfüllt Erwartungen dank Rüstungsboom - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|50,65
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research