Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag fester

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,33 Prozent fester bei 17 477,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,098 Prozent stärker bei 17 438,03 Punkten in den Montagshandel, nach 17 421,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 495,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 414,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 16 825,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Stand von 14 180,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 166,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,64 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 20,57 Prozent auf 3,20 USD), Moderna (+ 3,53 Prozent auf 105,40 USD), Illumina (+ 2,96 Prozent auf 144,79 USD), Tesla (+ 2,65 Prozent auf 188,10 USD) und Datadog A (+ 2,60 Prozent auf 127,17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-8,05 Prozent auf 130,36 USD), JDcom (-3,48 Prozent auf 23,03 USD), Warner Bros Discovery (-3,20 Prozent auf 10,28 USD), Baker Hughes (-2,00 Prozent auf 29,87 USD) und MercadoLibre (-1,88 Prozent auf 1 762,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Lucid-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 031 001 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,770 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent gelockt.

