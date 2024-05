Freundlicher Handel: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

Am Montag sprang der SDAX via XETRA letztendlich um 1,31 Prozent auf 14 443,11 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 116,223 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,341 Prozent auf 14 305,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 256,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 287,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 443,11 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 14 294,62 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 13 761,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 807,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,50 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit STO SE (+ 7,79 Prozent auf 160,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,69 Prozent auf 0,94 EUR), flatexDEGIRO (+ 6,13 Prozent auf 12,64 EUR), Dürr (+ 5,38 Prozent auf 24,28 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 4,69 Prozent auf 12,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-3,97 Prozent auf 46,00 EUR), Schaeffler (-2,99 Prozent auf 5,69 EUR), Vitesco Technologies (-1,95 Prozent auf 65,45 EUR), GFT SE (-1,23 Prozent auf 28,20 EUR) und Hypoport SE (-1,04 Prozent auf 246,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 096 033 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,350 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,76 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

