Freundlicher Handel: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,70 Prozent höher bei 1 948,74 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,792 Prozent auf 1 950,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 935,27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 946,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 950,60 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,553 Prozent aufwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 1 919,12 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 12.06.2024, mit 1 978,09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 731,95 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 4,57 Prozent auf 0,87 CHF), Partners Group (+ 2,97 Prozent auf 1 145,00 CHF), VAT (+ 2,69 Prozent auf 408,40 CHF), UBS (+ 2,34 Prozent auf 24,91 CHF) und Geberit (+ 2,01 Prozent auf 537,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Roche (-4,46 Prozent auf 256,80 CHF), Lindt (-0,36 Prozent auf 10 960,00 CHF), Sandoz (-0,25 Prozent auf 35,26 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 547,50 CHF) und SGS SA (+ 0,44 Prozent auf 94,88 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 644 287 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,726 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

