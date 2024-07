Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Montag notierte der SMI via SIX schlussendlich 0,38 Prozent stärker bei 12 051,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,379 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,082 Prozent schwächer bei 11 996,32 Punkten, nach 12 006,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 980,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 111,00 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 12 254,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 547,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der SMI auf 10 874,90 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,89 Prozent nach oben. Bei 12 295,18 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 2,61 Prozent auf 110,20 CHF), Holcim (+ 1,77 Prozent auf 81,76 CHF), Swiss Life (+ 1,46 Prozent auf 669,00 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 4 305,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 475,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-3,10 Prozent auf 255,90 CHF), Richemont (-1,11 Prozent auf 138,25 CHF), Partners Group (-0,86 Prozent auf 1 206,50 CHF), Sonova (-0,58 Prozent auf 274,20 CHF) und Sika (-0,23 Prozent auf 258,60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 907 348 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 245,773 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

