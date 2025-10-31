Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,62 Prozent auf 4 754,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 4 780,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 748,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 780,66 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,795 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 468,34 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 4 315,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 0,71 Prozent auf 63,67 EUR), Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 213,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,41 Prozent auf 1 712,00 EUR), Diageo (+ 0,38 Prozent auf 17,40 GBP) und GSK (+ 0,20 Prozent auf 17,87 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2,93 Prozent auf 5,54 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR), Richemont (-1,74 Prozent auf 157,80 CHF) und Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 559,00 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 858 691 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 363,376 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,51 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at