FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu

Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwoch.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,61 Prozent auf 7 983,49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 934,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 987,50 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,914 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 7 659,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 651,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 741,56 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,39 Prozent zu. Bei 8 015,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Tesco (+ 3,48 Prozent auf 2,98 GBP), Airtel Africa (+ 2,95 Prozent auf 1,08 GBP), Croda International (+ 2,70 Prozent auf 48,27 GBP), Burberry (+ 2,69 Prozent auf 12,20 GBP) und WPP 2012 (+ 2,50 Prozent auf 7,70 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen ConvaTec (-1,04 Prozent auf 2,87 GBP), Rolls-Royce (-0,87 Prozent auf 4,09 GBP), RELX (-0,75 Prozent auf 32,95 GBP), Imperial Brands (-0,64 Prozent auf 16,89 GBP) und Auto Trader Group (-0,64 Prozent auf 6,85 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 25 332 853 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 210,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

