FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Glencore-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Glencore-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glencore-Anteile an diesem Tag 3,27 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,544 Glencore-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,20 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,20 Prozent.

Glencore war somit zuletzt am Markt 57,99 Mrd. GBP wert. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Glencore-Anteils lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at