FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Investoren gebracht.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 387,597 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2024 9 839,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,39 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1,61 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 159,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at