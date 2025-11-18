easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Lohnender easyJet-Einstieg?
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 14,26 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 701,163 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 3 233,77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,61 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 67,66 Prozent verkleinert.
Am Markt war easyJet jüngst 3,52 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
11.11.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plcmehr Analysen
|10:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,20
|-1,70%