FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 14,26 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 701,163 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 3 233,77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,61 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 67,66 Prozent verkleinert.

Am Markt war easyJet jüngst 3,52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at