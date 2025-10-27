FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Anteile betrug an diesem Tag 17,09 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 585,009 GSK-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 477,15 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 24.10.2025 auf 16,20 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 5,23 Prozent gleich.

Insgesamt war GSK zuletzt 65,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at