GSK Aktie

18,75EUR -0,24EUR -1,24%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

22.10.2025 11:36:32

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Die meisten Anleger hielten den vom Pharmakonzern angestrebten Blenrep-Spitzenumsatz von 3 Milliarden US-Dollar derzeit für unerreichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Medikament bleibe aber einer der wichtigeren potenziellen Wachstumstreiber in den kommenden Jahren./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,45 £ 		Abst. Kursziel*:
-11,85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,81%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 18,75 -1,24%

