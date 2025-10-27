GSK Aktie

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von GSK von 1450 auf 2000 Pence angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kaufempfehlung gegen den Trend beruhe auf der Annahme, dass der Markt mit der Zeit Produkte in einem noch frühen Entwicklungsstadium einpreisen werde, die derzeit ignoriert würden, begründete Michael Leuchten seine am Montag vorliegende Neubewertung des Pharmakonzerns. Um diese Zeit zu gewinnen, dürfte der neue Chef ein Effizienzprogramm für Einsparungen von rund einer Milliarde Pfund in den Jahren 2027 bis 2029 auflegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,20 £ 		Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:59 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 GSK Neutral UBS AG
24.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
