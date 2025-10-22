GSK Aktie
|19,04EUR
|0,06EUR
|0,29%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston liegt laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Dienstagabend mit den Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis um ein Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
