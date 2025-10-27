GSK Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim präsentierte am Montag die Ergebnisse der Umfrage der Investmentbank am US-HIV-Markt. Es ging vornehmlich um PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe). Ebrahim sieht seine Erwartungen an diesen Bereich untermauert. Yeztugo von Gilead dürfte hier der Gewinner werden, aber auch Apretude von GSK spiele eine Rolle in den kurzfristigeren Behandlungsintervallen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
