GSK Aktie

18,68EUR -0,32EUR -1,66%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

24.10.2025 08:20:38

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16,47 £ 		Abst. Kursziel*:
-14,97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16,21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

08:20 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 GSK Neutral UBS AG
22.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
03.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 18,68 -1,66% GSK PLC Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

