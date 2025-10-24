GSK Aktie
|18,68EUR
|-0,32EUR
|-1,66%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung von Blenrep als Kombinationstherapie gegen das Multiple Myelom gehe mit einigen Einschränkungen einher, schrieb Matthew Weston am Freitag. Das begrenze das wirtschaftliche Potenzial des Medikaments, für das der Experte nun einen Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70 Prozent annimmt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,26 £
|
Abst. Kursziel*:
-1,63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,50%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
