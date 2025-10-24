GSK Aktie

18,68EUR -0,32EUR -1,66%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

24.10.2025 12:27:21

GSK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung von Blenrep als Kombinationstherapie gegen das Multiple Myelom gehe mit einigen Einschränkungen einher, schrieb Matthew Weston am Freitag. Das begrenze das wirtschaftliche Potenzial des Medikaments, für das der Experte nun einen Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70 Prozent annimmt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,26 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,50%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:27 GSK Neutral UBS AG
08:20 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 GSK Neutral UBS AG
22.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
