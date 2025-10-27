GSK Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Die Zulassung von Blenrep in den USA sei zwar eine bemerkenswerte Trendwende für das von den Anlegern schon aufgegebene Krebsmittel, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Letztlich werfen die Details aus seiner Sicht allerdings mehr Fragen hinsichtlich des Umsatzziels für Blenrep auf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
