FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der RELX-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das RELX-Papier bei 11,70 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 854,701 RELX-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 33,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 863,25 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 28 863,25 GBP entspricht einer Performance von +188,63 Prozent.
Am Markt war RELX jüngst 60,88 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
