STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 4 760,11 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,645 Prozent leichter bei 4 732,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 763,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 761,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 724,14 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,126 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 4 758,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 427,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 335,04 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,71 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 2,19 Prozent auf 31,21 CHF), BAT (+ 1,98 Prozent auf 41,30 GBP), BP (+ 1,25 Prozent auf 4,59 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,08 Prozent auf 542,80 EUR) und RELX (+ 1,01 Prozent auf 34,11 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 57,56 CHF), Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 1 717,50 EUR), Siemens (-0,61 Prozent auf 242,70 EUR), Airbus SE (-0,38 Prozent auf 212,15 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,25 Prozent auf 5,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 905 127 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 359,112 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at