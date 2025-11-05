AstraZeneca Aktie

STOXX 50-Kursentwicklung 05.11.2025 17:59:22

Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

Kaum verändert zeigte sich der STOXX 50 am Abend.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,20 Prozent höher bei 4 773,03 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,645 Prozent auf 4 732,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 724,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 782,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,398 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4 758,13 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Stand von 4 427,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 335,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 2,27 Prozent auf 41,42 GBP), UBS (+ 2,10 Prozent auf 31,18 CHF), BP (+ 1,80 Prozent auf 4,61 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,27 Prozent auf 543,80 EUR) und RELX (+ 1,18 Prozent auf 34,17 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,27 Prozent auf 1 707,00 EUR), AstraZeneca (-0,62 Prozent auf 124,50 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,48 Prozent auf 57,86 CHF), Airbus SE (-0,31 Prozent auf 212,30 EUR) und GSK (-0,08 Prozent auf 17,88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 22 011 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 359,112 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

