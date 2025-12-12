BBVA Aktie

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

12.12.2025 01:00:00

Garanti BBVA Named Best Transaction Bank in Türkiye by Euromoney

BBVA’s Turkish unit has been named Türkiye’s Best Transaction Bank by Euromoney, one of the world’s most respected financial publications, in recognition of the bank’s performance in transaction banking and its ongoing investment in technology-driven solutions for corporate clients.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
05.12.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 19,30 -0,44% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

