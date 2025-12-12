BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
12.12.2025 01:00:00
Garanti BBVA Named Best Transaction Bank in Türkiye by Euromoney
BBVA’s Turkish unit has been named Türkiye’s Best Transaction Bank by Euromoney, one of the world’s most respected financial publications, in recognition of the bank’s performance in transaction banking and its ongoing investment in technology-driven solutions for corporate clients.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Analysen
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19,30
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.